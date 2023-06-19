Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

У 1930-х роках частину островів біля Дніпра затопили. Частково пішов під воду і півострів Свинячий. Свою назву він отримав ще 100 років тому, коли був популярним місцем для випасання свійських тварин.

Острів Свинячий у Дніпрі знаходиться неподалік лівого берега, за мостом. Потрапити на нього не складно – відстань до нього невелика, можна доплисти на надувному човні чи каяку.

Острів раніше сполучався з сушею, а місцеве населення використовувало його для випасу свиней – звідси він і отримав свою назву. Після будівництва ГЕС він був частково затоплений.

На острові немає жодних ознак цивілізації – лавок, столів, навісів чи сміттєвих баків. Хоча влітку сміття тут досить багато – позначається близькість острова до «цивілізації». Сюди регулярно навідуються туристи з ночівлею та на день: удять рибу, влаштовують пікніки, купаються і просто милуються природою.

На острові ростуть дерева, кущі та трава, є невелика ділянка з майже чистим піском.

Риби навколо острова водиться багато, тому більшість його «відвідувачів» – це любителі рибалки. Іноді на острові навіть затримують рибних браконьєрів.

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