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  • Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

Сьогодні 13:24
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У 1930-х роках частину островів біля Дніпра затопили. Частково пішов під воду і півострів Свинячий. Свою назву він отримав ще 100 років тому, коли був популярним місцем для випасання свійських тварин.

Новости Днепра про Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

Острів Свинячий у Дніпрі знаходиться неподалік лівого берега, за мостом. Потрапити на нього не складно – відстань до нього невелика, можна доплисти на надувному човні чи каяку.

Острів раніше сполучався з сушею, а місцеве населення використовувало його для випасу свиней – звідси він і отримав свою назву. Після будівництва ГЕС він був частково затоплений.

Новости Днепра про Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

На острові немає жодних ознак цивілізації – лавок, столів, навісів чи сміттєвих баків. Хоча влітку сміття тут досить багато – позначається близькість острова до «цивілізації». Сюди регулярно навідуються туристи з ночівлею та на день: удять рибу, влаштовують пікніки, купаються і просто милуються природою.

Новости Днепра про Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

На острові ростуть дерева, кущі та трава, є невелика ділянка з майже чистим піском.

Новости Днепра про Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

Риби навколо острова водиться багато, тому більшість його «відвідувачів» – це любителі рибалки. Іноді на острові навіть затримують рибних браконьєрів.

 

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Новости Днепра про Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)Русский

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