Дивна історія напівзатопленого півострова біля Дніпра, який перетворився на сміттєзвалище (ФОТО)

Острів Свинячий у Дніпрі знаходиться неподалік лівого берега, за мостом. Потрапити на нього не складно – відстань до нього невелика, можна доплисти на надувному човні чи каяку.
Острів раніше сполучався з сушею, а місцеве населення використовувало його для випасу свиней – звідси він і отримав свою назву. Після будівництва ГЕС він був частково затоплений.
На острові немає жодних ознак цивілізації – лавок, столів, навісів чи сміттєвих баків. Хоча влітку сміття тут досить багато – позначається близькість острова до «цивілізації». Сюди регулярно навідуються туристи з ночівлею та на день: удять рибу, влаштовують пікніки, купаються і просто милуються природою.
На острові ростуть дерева, кущі та трава, є невелика ділянка з майже чистим піском.
Риби навколо острова водиться багато, тому більшість його «відвідувачів» – це любителі рибалки. Іноді на острові навіть затримують рибних браконьєрів.
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