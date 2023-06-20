Кому сегодня в Днепре выключили свет на 9 часов: адреса

Света не будет до 17:00.

Сегодня, 20 июня, некоторые жители Днепра остались без света на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 20 июня с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Василия Слипака: 50А, 52;

ул. Инженерная: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницкого: 111, 113.

Держите всегда телефоны и повербанки заряженными!

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