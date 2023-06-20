В Днепре скончался известный ученый и врач

В Днепре ушел из жизни выдающийся ученый.

О печальном известии сообщили в Днепропетровском государственном медицинском университете.

На 86-м году жизни не стало Юрия Александровича Филиппова – выдающегося ученого, врача, педагога. По словам коллег, всю свою жизнь он посвятил медицине и науке. Занимался проблемами гастроэнтерологии и онкозаболеваниями.

Юрий Александрович родился в Каменском. С 1960 начал работать в хирургии. 1970-1972 г. – заведующий отделом ургентной хирургии и реанимации Областной клинической больницы и главный анестезиолог – реаниматолог области, заместитель главного врача по хирургии.

1974 начал свой путь в Днепропетровском университете, но сначала работал ассистентом, а через несколько лет стал профессором кафедры анестезиологии и реаниматологии. По совместительству работал заместителем главврача областной клинической больницы имени Мечникова. 1989 год был назначен директором Днепропетровского НИИ гастроэнтерологии.

Автор 500 научных работ, в том числе 4 монографии, 48 авторских свидетельств и патентов. Подготовил 8 докторов и 60 кандидатов.

Юрий Александрович Филиппов награжден орденом «За заслуги» III степени», Почетной грамотой Верховной Рады Украины, дипломом Международной ассоциации авторов научных открытий, медалью «Автора научного открытия» им.

Коллеги-медики выражают соболезнования семье и друзьям Юрия Александровича.

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