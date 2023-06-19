На Прикарпатье дядя изнасиловал и задушил свою 9-летнюю племянницу

Мужчина сообщил, что его 9-летняя дочь около 15:00 пошла к сестре, но так и не появилась там. Девочка исчезла, ее мобильный выключен.
Полицейские сразу принялись искать несовершеннолетнюю. Около 21:30 правоохранители обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
В ходе досудебного расследования было установлено, что к преступлению причастен 34-летний дядя девочки.
Как выяснили следователи, фигурант того дня приехал в гости к своему двоюродному брату – отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина пошел за ним. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил несовершеннолетнюю в заросли. Там он изнасиловал и задушил девочку.
Насильника задержали. Ранее его уже судили за преступления против половой неприкосновенности и против собственности.
В совершенном мужчина признался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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