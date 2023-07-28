С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится

С 1 августа НБУ вводит важные изменения, касающиеся анонимного пополнения карт.

Если коротко, то НБУ пытается ограничить анонимное пополнение карт. Это касается клиентов ПриватБанка, Монобанка, Сенсбанка и других.

Со следующего вторника, 1 августа, чтобы забросить деньги на карту через терминал, нужно указать номер телефона человека, который получит деньги. После этого вам либо позвонят по телефону, либо пришлют смс с паролем. И только потом вы сможете пополнить свой или чужой счет.

В сущности, такая процедура уже действует. Указывать телефон и подтверждать операцию следует тогда, когда вы пополняете счет в ПриватБанке, не имея физической карты.

Заметим, что ограничений на сумму нет, так что проходить авторизацию нужно даже тогда, когда вы хотите забросить на карточку 50 гривен.

Зачем это внедрили

Процедура пополнения карты станет более сложной. Таким образом, НБУ хочет усилить контроль за поступлением средств на счета украинцев.

Введение идентификации лица при пополнении счета через терминал является необходимой мерой по обеспечению безопасности и противодействию незаконным операциям, — отметили в НБУ.

Какие исключения

Не нужно вводить свой номер телефона только при оплате коммунальных услуг, интернета, телевидения, ж/д билетов, транспорта, штрафов или админуслуг.

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