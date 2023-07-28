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З 1 серпня закинути гроші на картку як раніше не вийде: що зміниться

Сьогодні 19:14
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З 1 серпня НБУ вводить важливі зміни, які стосуються анонімного поповнення карток.

Новости Днепра про З 1 серпня закинути гроші на картку як раніше не вийде: що зміниться

Якщо коротко, то НБУ намагається обмежити анонімне поповнення карток. Це стосується клієнтів Приватбанку, Монобанку, Сенсбанку та інших.

З наступного вівторка, 1 серпня, щоб закинути гроші на картку через термінал, треба вказати номер телефону людини, яка отримає гроші. Після цього вам або зателефонують, або надішлють смс з паролем. І тільки потім ви зможете поповнити свій або чужий рахунок. 

По суті, така процедура вже діє. Вказувати телефон та підтверджувати операцію треба тоді, коли ви поповнюєте рахунок у Приватбанку, не маючи фізичної карти. 

Зауважимо, що обмежень на суму немає, тож проходити авторизацію треба навіть тоді, коли ви хочете закинути на картку 50 гривень. 

Навіщо це впровадили 

Процедура поповнення картки стане складнішою. Таким чином НБУ хоче посилити контроль за надходженням коштів на рахунки українців. 

Введення ідентифікації особи під час поповнення рахунку через термінал є необхідним заходом для забезпечення безпеки та протидії незаконним операціям, – зазначили в НБУ. 

Які винятки

Не треба вводити свій номер телефону тільки під час оплати комунальних послуг, інтернету, телебачення, залізничних квитків, транспорту, штрафів чи оплати за адмінпослуги. 

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Новости Днепра про З 1 серпня закинути гроші на картку як раніше не вийде: що змінитьсяУкраїнська

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