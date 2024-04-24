ПриватБанк відстояв право власності на один з найбільших ТЦ в Дніпрі: намагалися повернути колишні власники

"ПриватБанк" у Верховному Суді відстояв право власності на один з найбільших ТЦ в Дніпрі - “Приозерний”. Колишні власники банку намагались повернути ТЦ з 2021 року.



Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на пресслужбу банку.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ “Місія-1” , що пов’язують з колишніми власниками ПриватБанку, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №904/201/21, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр “Приозерний” у місті Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив адвокат “ПриватБанку” Віктор Тарасенков, Верховний Суд поставив крапку у спорі.

ПриватБанк і надалі боротиметься за справедливість та захищатиме державні інтереси, – додав він.

Зазначимо, ТЦ “Приозерний” – один із найбільших торгово-розважальних центрів у Дніпрі, його загальна площа понад 32 тис. кв. м. 2016 року ПриватБанк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість складала понад 778 млн грн.

Майже через п’ять років ТОВ “Місія-1”, колишній власник торговельного центру, вирішило оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність. Господарський суд Дніпропетровської області відмовив ТОВ “Місія-1” у визнанні протиправним та скасуванні рішення про державну реєстрацію та припинення права власності ПриватБанку на ТЦ «Приозерний». Згодом законність права власності на ТРЦ «Приозерний» ПриватБанк відстояв і у Центральному апеляційному господарському суді (м. Дніпро), – йдеться у заяві.

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