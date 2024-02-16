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Жителі Дніпра тимчасово не зможуть скористатися деякими сервісами ПриватБанку

Сьогодні 19:23
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Приват24 вночі припинить роботу через регламентні роботи

Новости Днепра про Жителі Дніпра тимчасово не зможуть скористатися деякими сервісами ПриватБанку

В ніч на суботу, 17 лютого, державний ПриватБанк поставить на паузу Приват24. Причина – проведення регламентних робіт, тож деякі сервіси будуть недоступними, повідомили у пресслужбі банку.

Планові роботи необхідні, аби збільшити можливості та безпеку операцій з картками.

Тож у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками, – сказано у повідомленні.

Не працюватимуть також банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку. Позаяк технічні роботи проведуть у нічний час, то більшість клієнтів незручностей через паузу не відчують. А якщо вам треба зробити якийсь платіж, або скористатися іншими сервісами – треба встигнути до опівночі, або зачекати до ранку.

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Новости Днепра про Жителі Дніпра тимчасово не зможуть скористатися деякими сервісами ПриватБанкуУкраїнська

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