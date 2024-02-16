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Новини ЦЕК анонсувала відключення світла у Дніпрі на 19-23 лютого: перевірте свою адресу
ЦЕК анонсувала відключення світла у Дніпрі на 19-23 лютого: перевірте свою адресу
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Центральна енергетична компанія анонсувала відключення світла у Дніпрі на 19-23 лютого. У ці дні фахівці компанії будуть проводити планові роботи.
Про це повідомили у Telegram-каналі ЦЕК.
Отже,
19 лютого з 8:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
вул. Макарова: 1-25 (непарні);
вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28.
20 лютого з 8:00 до 17:00:
ж/м Тополя-1: 1;
пров. Джинчарадзе: 1, 4, 8;
шосе Запорізьке: 22, 25, 26А, 30Л, 32, 38, 40, 42, 48, 60.
21 лютого з 8:00 до 17:00:
ж/м Тополя-1: 1;
пров. Джинчарадзе: 1Т;
шосе Запорізьке: 40, 42, 48, 60.
22 лютого з 8:00 до 17:00:
вул. Мукаша Салакунова: 16К;
ж/м Тополя-1: 1;
пров. Джинчарадзе: 1;
шосе Запорізьке: 30Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.
23 лютого з 8:00 до 17:00:
ж/м Тополя-1: 1;
пров. Джинчарадзе: 1, 1Т;
шосе Запорізьке: 42.
З 9:00 до 17:00:
вул. Титова: 2А, 3, 4, 6, 777;
просп. Богдана Хмельницького: 24М;
просп. Олександра Поля: 98Г, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139-145 (непарні).
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