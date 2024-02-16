ЦЕК анонсувала відключення світла у Дніпрі на 19-23 лютого: перевірте свою адресу

Про всяк випадок зарядіть повербанки!

Центральна енергетична компанія анонсувала відключення світла у Дніпрі на 19-23 лютого. У ці дні фахівці компанії будуть проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі ЦЕК.

Отже, 19 лютого з 8:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Макарова: 1-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28.

20 лютого з 8:00 до 17:00:

ж/м Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1, 4, 8;

шосе Запорізьке: 22, 25, 26А, 30Л, 32, 38, 40, 42, 48, 60.

21 лютого з 8:00 до 17:00:

ж/м Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1Т;

шосе Запорізьке: 40, 42, 48, 60.

22 лютого з 8:00 до 17:00:

вул. Мукаша Салакунова: 16К;

ж/м Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1;

шосе Запорізьке: 30Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.

23 лютого з 8:00 до 17:00:

ж/м Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1, 1Т;

шосе Запорізьке: 42.

З 9:00 до 17:00:

вул. Титова: 2А, 3, 4, 6, 777;

просп. Богдана Хмельницького: 24М;

просп. Олександра Поля: 98Г, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139-145 (непарні).

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