Жители Днепра временно не смогут воспользоваться некоторыми сервисами ПриватБанка

В ночь на субботу, 17 февраля, государственный ПриватБанк поставит на паузу Приват24. Причина — проведение регламентных работ, поэтому некоторые сервисы будут недоступны, сообщили в пресс-службе банка.
Плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами.
Поэтому в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками, — сказано в сообщении.
Не будут работать также банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка. Поскольку технические работы проведут в ночное время, большинство клиентов неудобств из-за паузы не испытают. А если вам нужно произвести какой-то платеж, или воспользоваться другими сервисами – нужно успеть до полуночи, или подождать до утра.
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