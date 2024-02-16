Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепра временно не смогут воспользоваться некоторыми сервисами ПриватБанка

Жители Днепра временно не смогут воспользоваться некоторыми сервисами ПриватБанка

Сегодня 19:23
просмотров

Приват24 ночью прекратит работу из-за регламентных работ

Новости Днепра про Жители Днепра временно не смогут воспользоваться некоторыми сервисами ПриватБанка

В ночь на субботу, 17 февраля, государственный ПриватБанк поставит на паузу Приват24. Причина — проведение регламентных работ, поэтому некоторые сервисы будут недоступны, сообщили в пресс-службе банка.

Плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами.

Поэтому в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками, — сказано в сообщении.

Не будут работать также банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка. Поскольку технические работы проведут в ночное время, большинство клиентов неудобств из-за паузы не испытают. А если вам нужно произвести какой-то платеж, или воспользоваться другими сервисами – нужно успеть до полуночи, или подождать до утра.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра временно не смогут воспользоваться некоторыми сервисами ПриватБанкаУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра временно не смогут воспользоваться некоторыми сервисами ПриватБанкаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра
Новости Днепра
Сегодня 20:07
На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра

В Днепре могут перекрыть переулок Южный.

Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 18:04
Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло

Сегодня, 16 февраля, жителей АНД района Днепра напугали клубы густого…

В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев
Новости Днепра
Сегодня 18:04
В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев

В Днепре по проспекту Героев запланировали строительные работы.

Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит
Новости Днепра
Сегодня 18:01
Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит

Оформить договор дарения в Украине можно на движимое и недвижимое…

Последние новости

В Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью
В Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью

В Каменском на Днепропетровщине из пожара спасли женщину с инвалидностью

Сегодня 20:48
просмотров
На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра
На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра

В Днепре могут перекрыть переулок Южный.

Сегодня 20:07
3
просмотров
В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных
В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Кладбище домашних животных возрождается на Победе.

Сегодня 18:40
3
просмотров
Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло
Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло

Сегодня, 16 февраля, жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма.

Сегодня 18:04
10
просмотров
В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев
В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев

В Днепре по проспекту Героев запланировали строительные работы.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит
Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит

Оформить договор дарения в Украине можно на движимое и недвижимое имущество. Он дает право тому, кто получил квартиру или автомобиль в дар сразу стать единственным собственником.

Сегодня 18:01
2
просмотров
Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)
Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)

Одно из первых городских кладбищ Днепра находилось в районе улицы Короленко. На время его основания эта местность была за городской чертой. Также было кладбище в Севастопольском парке – это тоже считался «пригород», а самое первое и самое старое кладбище находилось…

Сегодня 17:43
1
просмотров
«Опоздала на льготы»: в Днепре маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку
«Опоздала на льготы»: в Днепре маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку

И снова скандал в маршрутках Днепра из-за льготного проезда.

Сегодня 17:27
5
просмотров
ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес
ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

На всякий случай зарядите повербанки!

Сегодня 16:42
5
просмотров
Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ
Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ

В конфетах собственной марки АТБ обнаружили камни.

Сегодня 16:40
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх