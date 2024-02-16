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Спортсменка с Днепропетровщины завоевала «серебро» на чемпионате Европы

Сегодня 15:27
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Это первое достижение спортсменки на соревнованиях такого уровня среди взрослых!

Новости Днепра про Спортсменка с Днепропетровщины завоевала

Спортсменка с Днепропетровщины Анастасия Осняч-Шустова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В весовой категории до 76 кг Анастасия Осняч-Шустова провела четыре поединка. Уверенно преодолевала соперниц. Только в финале уступила обладательнице олимпийской бронзы турчанке Ясемин Адар, – написал Лысак.

Он отметил, что это первое достижение спортсменки на соревнованиях такого уровня среди взрослых.

Поздравляем и желаем дальнейших побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсмен из Днепра завоевал «серебро» на Чемпионате в Стамбуле.

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