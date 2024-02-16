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Мэр Днепра рассказал, когда школы Приднепровска выйдут с дистанционки

Сегодня 15:48
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Приднепровску вернули тепло.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, когда школы Приднепровска выйдут с дистанционки

Вернули тепло в дома Приднепровска, оставшиеся без отопления после обстрела 13 февраля, сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. Воду дали еще в первые сутки после атаки, а вот с отоплением были проблемы.

Кроме этого, с понедельника планируют возобновить работу школ Приднепровска и Солнечного, где ввели дистанционку из-за отсутствия отопления. Речь идет об учебных заведениях №129, 136, 98, 11, 27 и УВК №57, учащиеся которых со вторника учатся дома.

Надеемся, они успеют хорошо прогреться и в понедельник дети вернутся за парты, – написал Филатов.

Возобновит работу также филиал городской больницы, персонал и пациентов которого эвакуировали во вторник из-за отсутствия отопления в помещении.

Благодарен энергетикам и коммунальным службам за их сверхусилие в преодолении этого кризиса. И также — большое спасибо областной военной администрации и Сергею Лысаку за действенное сотрудничество, — написал Филатов.

Напомним, в ночь на 13 февраля Днепр атаковали дронами. Из-за обстрела были проблемы со светом, водой и теплом, поскольку ударные БПЛа попали в объекты гражданской критической инфраструктуры.

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