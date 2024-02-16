ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

Одно из первых городских кладбищ Днепра находилось в районе улицы Короленко. На время его основания эта местность была за городской чертой. Также было кладбище в Севастопольском парке – это тоже считался «пригород», а самое первое и самое старое кладбище находилось…

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