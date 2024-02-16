ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

Центральная энергетическая компания анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля. В эти дни специалисты компании будут проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭК.
Итак, 19 февраля с 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
20 февраля с 8:00 до 17:00:
21 февраля с 8:00 до 17:00:
22 февраля с 8:00 до 17:00:
23 февраля с 8:00 до 17:00:
С 9:00 до 17:00
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