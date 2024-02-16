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  • ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

Сегодня 16:42
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Новости Днепра про ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адрес

Центральная энергетическая компания анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля. В эти дни специалисты компании будут проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭК.

Итак, 19 февраля с 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Макарова: 1-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28.

20 февраля с 8:00 до 17:00:

  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1, 4, 8;
  • шоссе Запорожское: 22, 25, 26А, 30Л, 32, 38, 40, 42, 48, 60.

21 февраля с 8:00 до 17:00:

  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1Т;
  • шоссе Запорожское: 40, 42, 48, 60.

22 февраля с 8:00 до 17:00:

  • ул. Мукаша Солокунова: 16К;
  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1;
  • шоссе Запорожское: 30Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.

23 февраля с 8:00 до 17:00:

  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1, 1Т;
  • шоссе Запорожское: 42.

С 9:00 до 17:00

  • ул. Титова: 2А, 3, 4, 6, 777;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 24М;
  • просп. Александра Поля: 98Г, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139-145 (нечетные).

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Новости Днепра про ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адресУкраїнська Новости Днепра про ЦЭК анонсировала отключения света в Днепре на 19-23 февраля: проверьте свой адресРусский

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