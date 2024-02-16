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  • Спортсменка з Дніпропетровщини виборола “срібло” на чемпіонаті Європи

Спортсменка з Дніпропетровщини виборола “срібло” на чемпіонаті Європи

Сьогодні 15:27
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Це перший здобуток спортсменки на змаганнях такого рівня серед дорослих!

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини виборола

Спортсменка з Дніпропетровщини Анастасія Осняч-Шустова виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У ваговій категорії до 76 кг Анастасія Осняч-Шустова провела чотири поєдинки. Впевнено долала суперниць. Лише у фіналі поступилася володарці олімпійської бронзи турчанці Ясемін Адар, – написав Лисак.

Він зазначив, що це перший здобуток спортсменки на змаганнях такого рівня серед дорослих.

Вітаємо та бажаємо подальших перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмен із Дніпра здобув “срібло” на Чемпіонаті у Стамбулі.

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