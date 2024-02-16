“Запізнилася на пільги”: у Дніпрі маршрутчик відмовився безплатно везти пенсіонерку

І знову скандал у маршрутках Дніпра через пільговий проїзд.

Цього разу водій маршрутки №38 “вказав на вихід” літній жінці.

Як розповіла у мережі містянка Надія Блохіна, інцидент стався 15 лютого приблизно о 15:25. Бабуся зайшла до маршрутки на зупинці на вулиці Калиновій та показала водієві посвідчення на пільговий проїзд. На що чоловік в грубій формі відповів, що вона “запізнилась на пільги на 25 хвилин”, і показав їй на вихід.

Старенька розплакалась і почала вмовляти водія, але він показав на вихід або сказав заплатити гроші, при цьому маршрутка була не заповнена, бо були вільні сидячі місця. Пасажири зробили водію зауваження, а він почав кричати, що дотримується закону, – написала Надія.

Чим закінчилася ця історія, на жаль, невідомо.

Зазначимо, з 5 грудня у маршрутках Дніпра діє “ліміт” на перевезення пільговиків: до 10:00 та після 15:00 кількість пасажирів пільгових категорій зменшена до 2 осіб для автобусів малої місткості, до 4 – для автобусів середньої місткості та до 6 – для автобусів великої місткості. Однак у період із 10:00 до 15:00 пасажирів пільгових категорій мають перевозити у необмеженій кількості.

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