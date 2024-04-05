Жителі Дніпра 7 годин не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку

Державний “ПриватБанк” вночі 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, тимчасово призупинить проведення операцій з картками. На “тайм-аут” відправляться банкомати, термінали та POS-терміналів банку.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Причина паузи – планові регламентні роботи процесингового центру, аби збільшити потужності та безпеки обробки зростальних обсягів операцій із платіжними картками.
Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин, — йдеться у повідомленні.
Процесинговий центр “ПриватБанку” щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.
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