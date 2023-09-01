Рис «перегнал» гречку: сколько в Днепре в АТБ стоят эти крупы

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С началом полномасштабного вторжения цены на гречку «взлетели». За килограмм этой крупы приходилось платить до 100 грн.

Постепенно цены падали – и сейчас рис вышел в лидеры. Цена на него больше на +-10 грн.

Так, в Днепре в АТБ килограмм гречки стоит 39,90 грн. Крупа гречневая измельченная – 32,90 грн (без скидки – 36,90 грн).

За килограмм риса просят: длиннозернистый – 44,90 (без скидки – 49,70); круглозернистый – 47,40 грн; пропаренный – 49,50 грн; измельченный – 41,40 грн.

Как будет строиться ценовая политика с наступлением осени – пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Варусе» возник конфликт из-за одноразовых пакетов: вместо 4 насчитали 43.

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