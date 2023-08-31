Над Днепром взошла голубая Луна: впечатляющие фото самого большого полнолуния года

Гигантская Луна взошла над Днепром в последний день лета.

Ранее мы анонсировали, что в конце лета днепряне смогут наблюдать уникальное ссупелуние, которое еще называют голубым. И вот в последний день августа над Днепром взошла яркая Луна.

На самом деле так называется небесное явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния. Это довольно редкое явление.

На этот раз небесное тело подошло на минимальное расстояние до Земли, и кажется, что оно увеличилось в размерах.

Dnepr.info удалось снять суперполнолуние над Днепром.

Луна настолько яркая, что уличные фонари совсем не нужны, ведь света от нашего космического спутника хватит, чтобы осветить улицы.

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