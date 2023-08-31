У лікарні Дніпра рятують 10-річну дівчинку з алкогольним отруєнням

До лікарні Дніпра доправили дівчинку з важким алкогольним отруєнням.

Інцидент стався на території Покровської сільської ОТГ. 27 серпня до медиків надійшов виклик про дівчинку, яка була без свідомості на дитячому майданчику. Місцеві мешканці розповіли, що група дітей була в неадекватному стані, від них тхнуло алкоголем.

На місце негайно відправилася бригада швидкої, повідомила медик Оксана Крепська.

Приїхавши на виклик, медики побачили непритомну 10-річну дівчинку. Поруч була мати пацієнтки та ще одна маленька дитина. Пояснити, що сталося жінка не змогла. Вона поводилася неадекватно та заважала фельдшерам оглядати постраждалу.

Медики вирішили викликати поліцію, адже мати поводилася досить агресивно та погрожувала їм. Після того, як правоохоронці заспокоїли жінку, фельдшери взялися за лікування дитини – зробили периферичний венозний доступ, інфузію дезінтоксикаційних розчинів, дексаметазону та інгаляцію кисню.

Після цього дівчинку ушпиталили до однієї з лікарень Нікополя, а потім перевезли до реанімації медзакладу Дніпра. Дитина у важкому стані.

За словами медиків, мамою дитини займається поліція, адже це не вперше, коли дівчинка отруюється алкоголем.

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