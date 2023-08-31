На вулиці Надії Алексєєнко 15-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначалося, що її госпіталізували до лікарні.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що, на жаль, у лікарні дитина померла.
Попередня правова кваліфікація – самогубство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 15-річна дівчинка наклала на себе руки: повісилася на сходах.
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