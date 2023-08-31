У Дніпрі 15-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху: що кажуть у поліції

У Дніпрі стався жахливий інцидент.

На вулиці Надії Алексєєнко 15-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначалося, що її госпіталізували до лікарні.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що, на жаль, у лікарні дитина померла.

Попередня правова кваліфікація – самогубство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 15-річна дівчинка наклала на себе руки: повісилася на сходах.

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