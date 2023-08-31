Над Дніпром зійшов блакитний Місяць: вражаючі фото найбільшої повні року

Гігантський Місяць зійшов над Дніпром в останній день літа.

Раніше ми анонсували, що наприкінці літа дніпряни зможуть спостерігати унікальну суперповню, яку ще називають блакитним. І ось в останній день серпня над Дніпром зійшов яскравий Місяць.

Насправді так називається небесне явище, коли за один календарний місяць стається відразу дві повні. Це досить рідкісне явище.

Цього разу небесне тіло підійшло на мінімальну відстань до Землі, тож здається наче він збільшився у розмірах.

Dnepr.info вдалося зазняти суперповню над Дніпром.

Так, Місяць настільки яскравий, що вуличні ліхтарі зовсім не потрібні, адже світла від нашого космічного супутника вистачить, щоб освітити вулиці.

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