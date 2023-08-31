Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Об этом говорится в сообщении Криворожского районного управления полиции.
Жительница Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз бездомной собаке, предстанет перед судом – криворожские правоохранители завершили расследование. Ей может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы.
39-летняя живодерка поиздевалась над собакой в подъезде Зеленодольска в августе 2022 года. Бедное животное спасали криворожские ветеринары и зоозащитники. Состояние собаки было критическое.
Отмечается, что собака не была агрессивной и не нападала на женщину, но та поиздевалась над беспризорным животным.
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