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  • Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Сегодня 20:21
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Жуткий случай произошел в Кривом Роге в августе 2022 года.

Новости Днепра про Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Об этом говорится в сообщении Криворожского районного управления полиции.

Жительница Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз бездомной собаке, предстанет перед судом – криворожские правоохранители завершили расследование. Ей может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы.

39-летняя живодерка поиздевалась над собакой в подъезде Зеленодольска в августе 2022 года. Бедное животное спасали криворожские ветеринары и зоозащитники. Состояние собаки было критическое.

Отмечается, что собака не была агрессивной и не нападала на женщину, но та поиздевалась над беспризорным животным.

Новости Днепра про Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

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Новости Днепра про Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжкеУкраїнська Новости Днепра про Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжкеРусский

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