В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции "Тарелка счастья 2023".

Об этом сообщили на ФБ-странице «Детско-молодежного центра «Лидер».

Отмечается, что эта акция приурочена ко Дню города и пройдет уже в шестой раз.

Еще с давних времен существует замечательная традиция бить посуду на счастье. Участники акции выбирают себе тарелку, записывают слова прощания с чем-то или кем-то, или произносят самые смелые мечты и желания и…бум! Желания сбываются, а все плохое разбивается вдребезги, – говорится в сообщении.

Если у вас есть старые тарелки, вы можете принести их по адресам:

Клуб «Романтик»: ул. Донецкое шоссе, 1;

Клуб «Шаг»: просп. Гагарина, 131;

Клуб «Эрудит»: ул. Л.Лукьяненко, 2Б;

Клуб «Северо-Западный»: просп. Слобожанский, 137А;

Клуб «Поколение»: ул. Д. Галицкого, 17;

Клуб «Эврика»: ул. Рабочая, 75.

Тарелки могут найти свое новое предназначение и принести людям много незабываемых эмоций, — отметили в центре.

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