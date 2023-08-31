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В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

Сегодня 14:48
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В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции "Тарелка счастья 2023".

Новости Днепра про В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

Об этом сообщили на ФБ-странице «Детско-молодежного центра «Лидер».

Отмечается, что эта акция приурочена ко Дню города и пройдет уже в шестой раз.

Еще с давних времен существует замечательная традиция бить посуду на счастье. Участники акции выбирают себе тарелку, записывают слова прощания с чем-то или кем-то, или произносят самые смелые мечты и желания и…бум! Желания сбываются, а все плохое разбивается вдребезги, – говорится в сообщении.

Если у вас есть старые тарелки, вы можете принести их по адресам:

  • Клуб «Романтик»: ул. Донецкое шоссе, 1;
  • Клуб «Шаг»: просп. Гагарина, 131;
  • Клуб «Эрудит»: ул. Л.Лукьяненко, 2Б;
  • Клуб «Северо-Западный»: просп. Слобожанский, 137А;
  • Клуб «Поколение»: ул. Д. Галицкого, 17;
  • Клуб «Эврика»: ул. Рабочая, 75.

Тарелки могут найти свое новое предназначение и принести людям много незабываемых эмоций, — отметили в центре.

Новости Днепра про В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

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