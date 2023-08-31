В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

Об этом сообщили на ФБ-странице «Детско-молодежного центра «Лидер».
Отмечается, что эта акция приурочена ко Дню города и пройдет уже в шестой раз.
Еще с давних времен существует замечательная традиция бить посуду на счастье. Участники акции выбирают себе тарелку, записывают слова прощания с чем-то или кем-то, или произносят самые смелые мечты и желания и…бум! Желания сбываются, а все плохое разбивается вдребезги, – говорится в сообщении.
Если у вас есть старые тарелки, вы можете принести их по адресам:
Тарелки могут найти свое новое предназначение и принести людям много незабываемых эмоций, — отметили в центре.
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