В Кривом Роге водитель Skoda сбил 60-летнего мужчину: что с пострадавшим

Сегодня, 31 августа, в Кривом Роге на улице Владимира Великого произошла авария.
Там водитель Skoda сбил 60-летнего мужчину.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Предварительно, пенсионер переходил дорогу на «красный». В этот момент его и сбил водитель иномарки.
Пострадавшего госпитализировали. Угрозы его жизни нет.
На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
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