В Кривом Роге водитель Skoda сбил 60-летнего мужчину: что с пострадавшим

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Предварительно, пенсионер переходил дорогу на «красный». В этот момент его и сбил водитель иномарки.

Сегодня, 31 августа, в Кривом Роге на улице Владимира Великого произошла авария.

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