Кум мужчины, которого застрелили в Днепре, рассказал, каким он был: «Сделал бизнес с нуля»

29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба. Как позже выяснилось, полицейский застрелил мужчину.

Известно, что автомобиль, в котором был погибший, остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Женщина и мужчина, которые были в Jaguar, разговаривали с правоохранителями пренебрежительно – это зафиксировали бодикамеры патрульных. Затем у них возник словесный конфликт, переросший в драку. Как видно на видео, погибший начал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.

По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Погибший – это 38-летний Джумбери Силогава Джумберович. В сентябре ему должно было исполниться 39 лет. Мужчина был предпринимателем. Он занимался торговлей и оказывал ритуальные услуги.

Кум погибшего Сергей Черных в комментарии “Суспільному” рассказал, каким он был.

По словам мужчины, Джумбери был положительным человеком, они дружили 20 лет. Погибший был спортсменом, призером всеукраинских соревнований по конкуру, а затем начал делать бизнес «с нуля».

Этот человек начинал с такого минуса в своей жизни, и он достиг высот: смог сделать бизнес, воспитать детей… Насколько целеустремленный человек был, что смог добиться таких результатов, благодаря своему характеру, — сказал он.

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