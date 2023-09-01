У Дніпрі у “Варусі” виник конфлікт через одноразові пакети: замість 4 нарахували 43

Днями у супермаркеті "Варус" стався неприємний інцидент.

Як стверджує дніпрянка, вона скуплялася у “Варусі”, що знаходиться на вулиці Панікахи.

Жінка купувала багато всього, тому не відразу помітила, що їй замість 4 одноразових пакетиків нарахували 43. І сума начебто невелика – 8,6 грн (1х0,20), але однаково неприємно.

Ось так у супермаркеті Varus на Панікахи за 4 пакетики по 0,20 коп. я заплатила за 43 шт. Одразу не побачила, – написала жінка.

Вона вирішила повернутися в магазин та вказати на помилку. У супермаркеті вибачились та повернули гроші.

Повернулась в магазин. Перепросили, гроші повернули. Перевіряйте чеки! – написала містянка.

У коментарях під дописом місцеві мешканці відзначають, що теж стикалися з подібною проблемою, і не тільки в цьому супермаркеті!

Тому перевіряйте уважно чеки!

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