У Дніпрі у “Варусі” виник конфлікт через одноразові пакети: замість 4 нарахували 43

Як стверджує дніпрянка, вона скуплялася у “Варусі”, що знаходиться на вулиці Панікахи.
Жінка купувала багато всього, тому не відразу помітила, що їй замість 4 одноразових пакетиків нарахували 43. І сума начебто невелика – 8,6 грн (1х0,20), але однаково неприємно.
Ось так у супермаркеті Varus на Панікахи за 4 пакетики по 0,20 коп. я заплатила за 43 шт. Одразу не побачила, – написала жінка.
Вона вирішила повернутися в магазин та вказати на помилку. У супермаркеті вибачились та повернули гроші.
Повернулась в магазин. Перепросили, гроші повернули. Перевіряйте чеки! – написала містянка.
У коментарях під дописом місцеві мешканці відзначають, що теж стикалися з подібною проблемою, і не тільки в цьому супермаркеті!
Тому перевіряйте уважно чеки!
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