Рис “перегнав” гречку: скільки у Дніпрі в АТБ коштують ці крупи

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З початком повномасштабного вторгнення ціни на гречку “злетіли”. За кілограм цієї крупи доводилося платити до 100 грн.

Поступово ціни падали – і зараз рис вийшов у лідери. Ціна на нього більше на +-10 грн.

Так, в Дніпрі в АТБ кілограм гречки коштує 39,90 грн. Крупа гречана подрібнена – 32,90 грн (без знижки – 36,90 грн).

За кілограм рису просять: довгозернистий – 44,90 (без знижки – 49,70); круглозернистий – 47,40 грн; пропарений – 49,50 грн; подрібнений – 41,40 грн.

Як буде будуватися цінова політика з настанням осені – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у “Варусі” виник конфлікт через одноразові пакети: замість 4 нарахували 43.

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