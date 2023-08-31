Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявлении

Несмотря на это, еще будет довольно жарко, уверяют синоптики.
Так, для большей части Украины, кроме западных областей, завтра объявлено штормовое предупреждение. Будут грозы, шквалы, град и местами сильные ливни.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности – желтый).
В субботу, 2 сентября, вернется тепло, которое, по предварительным прогнозам синоптиков, продержится до середины сентября.
Так что время насладиться летом еще будет.
1 сентября в Днепре ночью: переменная облачность, без осадков. Температура: +19°…+17°C. Ветер: Северо-Западный, 5-10 м/с. Днем: переменная облачность, кратковременный дождь. Температура: +25°…+27°C. Ветер: Северо-Западный, 5-10 м/с.
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