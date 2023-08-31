Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявлении

Первый день осени встретит Днепр дождями, шквалами и грозами.

Несмотря на это, еще будет довольно жарко, уверяют синоптики.

Так, для большей части Украины, кроме западных областей, завтра объявлено штормовое предупреждение. Будут грозы, шквалы, град и местами сильные ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности – желтый).

В субботу, 2 сентября, вернется тепло, которое, по предварительным прогнозам синоптиков, продержится до середины сентября.

Так что время насладиться летом еще будет.

1 сентября в Днепре ночью: переменная облачность, без осадков. Температура: +19°…+17°C. Ветер: Северо-Западный, 5-10 м/с. Днем: переменная облачность, кратковременный дождь. Температура: +25°…+27°C. Ветер: Северо-Западный, 5-10 м/с.

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