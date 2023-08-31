Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявлении

Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявлении

Сегодня 21:59
просмотров

Первый день осени встретит Днепр дождями, шквалами и грозами.

Новости Днепра про Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявлении

Несмотря на это, еще будет довольно жарко, уверяют синоптики.

Так, для большей части Украины, кроме западных областей, завтра объявлено штормовое предупреждение. Будут грозы, шквалы, град и местами сильные ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, грозы; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности – желтый).

В субботу, 2 сентября, вернется тепло, которое, по предварительным прогнозам синоптиков, продержится до середины сентября.

Так что время насладиться летом еще будет.

1 сентября в Днепре ночью: переменная облачность, без осадков. Температура: +19°…+17°C. Ветер: Северо-Западный, 5-10 м/с. Днем: переменная облачность, кратковременный дождь. Температура: +25°…+27°C. Ветер: Северо-Западный, 5-10 м/с.

Новости Днепра про Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявлении

Читайте также:

Новости Днепра про Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявленииУкраїнська Новости Днепра про Синоптики объявили в Днепре срочное предупреждение об опасном метеоявленииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова
Новости Днепра
Сегодня 21:18
«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова

Следующие два месяца патрульный проведет под круглосуточным домашним арестом.

Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека
Новости Днепра
Сегодня 20:48
Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека

Суд избрал меру пресечения для патрульного, застрелившего мужчину в Днепре.

Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь
Новости Днепра
Сегодня 19:39
Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Днепровско-Орильский заповедник может быть расширен.

На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов
Новости Днепра
Сегодня 18:58
На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов

Клумбы с овощами в парке Днепра уже дают урожай.

Последние новости

«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова
«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова

Следующие два месяца патрульный проведет под круглосуточным домашним арестом.

Сегодня 21:18
2
просмотров
Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека
Стало известно, какую меру избрали для патрульного в Днепре, застрелившего человека

Суд избрал меру пресечения для патрульного, застрелившего мужчину в Днепре.

Сегодня 20:48
1
просмотров
Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке
Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Жуткий случай произошел в Кривом Роге в августе 2022 года.

Сегодня 20:21
5
просмотров
Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь
Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Днепровско-Орильский заповедник может быть расширен.

Сегодня 19:39
5
просмотров
На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов
На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов

Клумбы с овощами в парке Днепра уже дают урожай.

Сегодня 18:58
3
просмотров
Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре
Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре

Новые детали резонансной стрельбы в Днепре.

Сегодня 18:23
7
просмотров
Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен»
Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен»

Заседание продолжается.

Сегодня 18:07
9
просмотров
Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали
Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

В Каменском обрисовали монумент Леонида Брежнева.

Сегодня 17:46
5
просмотров
Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний
Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Предприниматели «заказывают» друг у друга различные работы, чтобы участвовать в многомиллионных тендерах бюджетных организаций.

Сегодня 17:35
4
просмотров
Как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зацеперы» и езда с открытыми дверями (ФОТО)
Как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зацеперы» и езда с открытыми дверями (ФОТО)

Проблема общественного транспорта всегда остро стояла в Днепре. Троллейбусов и автобусов не хватало. Жители Днепра придумывали разные способы, как доехать на работу вовремя. В 1990-х годах подростки ради экстрима катались на «хвосте» трамвая или цеплялись руками за небольшую лесенку в…

Сегодня 17:25
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх