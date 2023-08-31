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Синоптики оголосили в Дніпрі термінове попередження про небезпечне метеоявище

Сьогодні 21:59
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Перший день осені зустріне Дніпро дощами, шквалами та грозами.

Новости Днепра про Синоптики оголосили в Дніпрі термінове попередження про небезпечне метеоявище

Попри це ще буде досить спекотно, запевняють синоптики. 

Так, для більшої частини України, окрім західних областей, завтра оголошено штормове попередження. Будуть грози, шквали, град та подекуди сильні зливи. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 вересня вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, грози; в окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий).

У суботу, 2 вересня, повернеться тепло, яке за попередніми прогнозами синоптиків, протримається до середини вересня. 
 
Тож час насолодитися літом ще буде. 
 
1 вересня у Дніпрі вночі: мінлива хмарність, без опадів. Температура: +19°…+17°C. Вітер: Північно-Західний 5-10 м/с. Вдень: мінлива хмарність, короткочасний дощ. Температура: +25°…+27°C. Вітер: Північно-Західний 5-10 м/с.
 

Новости Днепра про Синоптики оголосили в Дніпрі термінове попередження про небезпечне метеоявище

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