Синоптики оголосили в Дніпрі термінове попередження про небезпечне метеоявище

Попри це ще буде досить спекотно, запевняють синоптики.
Так, для більшої частини України, окрім західних областей, завтра оголошено штормове попередження. Будуть грози, шквали, град та подекуди сильні зливи.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
1 вересня вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, грози; в окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий).
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