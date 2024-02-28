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  • Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Сегодня 16:01
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Также пять человек получили ранения.
Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Фото условное.

Сегодня днем россияне ударили авиабомбами ФАБ-500 по Купянску Харьковской области.

В результате удара разрушены жилые дома, помещение кафе, церковь.

К сожалению, 58-летний пастырь церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина погибли. Еще пять человек получили ранения — это три женщины и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

Продолжаются поисковые работы. Все службы работают на местах.

Фото с места трагедии от МВД — 18+!!!

Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Обновлено: последствия обстрела города. Разрушена исключительно гражданская инфраструктура.

Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Обновлено2: около 16:50 рф обстреляла управляемыми авиабомбами поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина и шестилетняя девочка. Мать девочки получила тяжелые ранения. На месте работают необходимые службы.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе россияне убили 61-летнюю женщину.

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Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчинаРусский

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