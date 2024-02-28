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  • Росіяни вдарили авіабомбами по Купʼянську: загинули пастир церкви та ще один чоловік

Росіяни вдарили авіабомбами по Купʼянську: загинули пастир церкви та ще один чоловік

Сьогодні 16:01
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Також пʼятеро людей отримали поранення.
Новости Днепра про Росіяни вдарили авіабомбами по Купʼянську: загинули пастир церкви та ще один чоловік

Фото умовне.

Сьогодні вдень росіяни вдарили авіабомбами ФАБ-500 по Купʼянську Харківської області.

Унаслідок удару зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква.

На жаль, 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік загинули. Ще пʼятеро людей отримали поранення – це три жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Тривають пошукові роботи. Всі служби працюють на місцях.

Фото з місця трагедії від МВС – 18+!!!

Новости Днепра про Росіяни вдарили авіабомбами по Купʼянську: загинули пастир церкви та ще один чоловік

Новости Днепра про Росіяни вдарили авіабомбами по Купʼянську: загинули пастир церкви та ще один чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили авіабомбами по Купʼянську: загинули пастир церкви та ще один чоловікУкраїнська

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