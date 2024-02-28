Потеряла месячную зарплату: под Каменским 7-летняя девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами

В Каменском районе девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами

Трогательную историю о человеческой доброте рассказали правоохранители.

На днях 7-летняя девочка Алина во время прогулки в парке увидела кошелек, набитый деньгами. Девочка решила найти владельца, поэтому привлекла к делу полицейского, которого встретила на улице и попросила о помощи в поисках.

Более двух часов полицейский вместе с Алиной искали владельца кошелька. Как оказалось, деньги случайно потеряла 57-летняя жительница Каменского района.

Во время обеда женщина гуляла в парке и потеряла кошелек, где была вся зарплата за месяц. Владелица денег не сразу заметила пропажу, но очень обрадовалась, когда маленькая Алина вернула ей заработанное.

Она позвонила полиции и попросила оператора поблагодарить полицейского и девочку, благодаря которой ей вернули деньги.

26 февраля Владимир, полицейский, который искал владельца кошелька вместе с девочкой, пригласил мать с дочками и поблагодарил за этот поступок.

Вне всяких сомнений достойный поступок Алины является примером для подражания не только для детей, но и для взрослых жителей общины», — отметил полицейский.

Девушек угостили сладостями, а Алине вручили благодарность за ее сознательную позицию и добрый поступок.

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