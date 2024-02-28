В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Сегодня, 28 февраля, после обеда россияне ударили из артиллерии по Никополю.
К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя женщина.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки уточняются.
Погиб человек. 61-летняя женщина. Ее убили россияне, ударив из арты по Никополю. Трагедия произошла после обеда. Последствия атаки уточняем. Опять кровь мирных — на руках оккупантов. Террористам не отмыться от содеянного, — написал Лысак.
Обновлено: в прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, газопровод.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Читайте также:
Автор:
На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице…
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.
В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа…
При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.
На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице 24/7.
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото
В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Каменском районе девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами
В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в балках, часть – на вершине этих холмов. Самых крупных балок в городе насчитывается пять: Аптекарская, Жандармская, Рыбаковская, Овраг у дома Архиереев и Невенчанная.
Будьте внимательны!
В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.
Украинский футболист уехал на заработки в Москву.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!