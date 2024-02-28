В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Последствия атаки уточняют.

Сегодня, 28 февраля, после обеда россияне ударили из артиллерии по Никополю.

К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя женщина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки уточняются.

Погиб человек. 61-летняя женщина. Ее убили россияне, ударив из арты по Никополю. Трагедия произошла после обеда. Последствия атаки уточняем. Опять кровь мирных — на руках оккупантов. Террористам не отмыться от содеянного, — написал Лысак.

Обновлено: в прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, газопровод.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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