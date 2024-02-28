Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Сегодня 15:49
просмотров

Последствия атаки уточняют.

Новости Днепра про В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Сегодня, 28 февраля, после обеда россияне ударили из артиллерии по Никополю.

К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя женщина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки уточняются.

Погиб человек. 61-летняя женщина. Ее убили россияне, ударив из арты по Никополю. Трагедия произошла после обеда. Последствия атаки уточняем. Опять кровь мирных — на руках оккупантов. Террористам не отмыться от содеянного, — написал Лысак.

Обновлено: в прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, газопровод.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Новости Днепра про В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Новости Днепра про В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Новости Днепра про В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе россияне убили 61-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про В Никополе россияне убили 61-летнюю женщинуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7
Новости Днепра
Сегодня 15:45
В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7

На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице…

В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса
Новости Днепра
Сегодня 14:28
В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»
Новости Днепра
Сегодня 13:09
На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.

Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка
Новости Днепра
Сегодня 11:29
Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа…

Последние новости

Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит
Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит

При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.

Сегодня 17:18
2
просмотров
В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7
В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7

На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице 24/7.

Сегодня 15:45
1
просмотров
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

Сегодня 15:06
4
просмотров
В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адреса
В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адреса

В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.

Сегодня 14:53
4
просмотров
В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса
В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 14:28
6
просмотров
Потеряла месячную зарплату: под Каменским 7-летняя девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами
Потеряла месячную зарплату: под Каменским 7-летняя девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами

В Каменском районе девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами

Сегодня 14:00
4
просмотров
Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название
Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название

В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в балках, часть – на вершине этих холмов. Самых крупных балок в городе насчитывается пять: Аптекарская, Жандармская, Рыбаковская, Овраг у дома Архиереев и Невенчанная.

Сегодня 13:31
3
просмотров
Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: «все грязные потом»
Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: «все грязные потом»

Будьте внимательны!

Сегодня 13:21
8
просмотров
На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»
На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.

Сегодня 13:09
3
просмотров
Экс-игрок «Днепра» теперь играет за московский футбольный клуб «Спартак-2»
Экс-игрок «Днепра» теперь играет за московский футбольный клуб «Спартак-2»

Украинский футболист уехал на заработки в Москву.

Сегодня 12:24
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх