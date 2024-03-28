Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть пострадавшие и разрушения

Вечером и ночью россияне продолжали терроризировать Днепропетровскую область.

Четыре раза они обстреливали из тяжелой артиллерии. Поцелили и дроном-камикадзе. Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

В результате атак повреждены отель, 4 частных дома, авто. Разрушена хозяйственная постройка, еще две — повреждены. Зацепило и линию электропередач.

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