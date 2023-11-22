Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые

Сегодня 07:49
просмотров

Российские оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.
Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые

Фото условное.

Так, с вечера россияне четыре раза били по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

К сожалению, ранены двое мужчин – 61 и 37 лет. Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены 8 частных домов, гараж, авто, газопровод, линии электропередач – без света остались более 1200 семей.

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые

Ударил агрессор и по Марганецкой громаде. Там обошлось без пострадавших.

Враг атаковал область и беспилотниками — защитники с ПВК «Схід» сбили три шахеда — один вчера вечером и два ночью.

БПЛА уничтожили над Синельниковским и Каменским районами, – отметил Лысак.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненыеУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненыеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:20
В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

Зарядите телефон!

В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера
Новости Днепра
Вчера 21:22
В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера

Некоторые павлоградские правоохранители зарабатывали на фейковых Драгерах.

Покушение на убийство из-за долгов: на Днепропетровщине произошли кровавые разборки
Новости Днепра
Вчера 20:01
Покушение на убийство из-за долгов: на Днепропетровщине произошли кровавые разборки

В Синельниковском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Бродил в горах три дня: на границе с Румынией нашли без сознания жителя Днепропетровщины
Новости Днепра
Вчера 16:39
Бродил в горах три дня: на границе с Румынией нашли без сознания жителя Днепропетровщины

В Закарпатье нашли без сознания жителя Днепропетровщины.

Последние новости

В Днепре угрожали взорвать «Мост-сити» и еще три торговых комплекса
В Днепре угрожали взорвать «Мост-сити» и еще три торговых комплекса

Эвакуировали ли людей во время проверки - не сообщается.

Сегодня 08:38
3
просмотров
В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса
В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

Зарядите телефон!

Сегодня 07:20
5
просмотров
Погода на 22 ноября: в Днепре облачно, возможен снег
Погода на 22 ноября: в Днепре облачно, возможен снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре демонтировали аварийные колонны, которые строили пленные немцы 77 лет назад
В Днепре демонтировали аварийные колонны, которые строили пленные немцы 77 лет назад

В Днепре были демонтированы аварийные колонны.

Вчера 22:01
7
просмотров
В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера
В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера

Некоторые павлоградские правоохранители зарабатывали на фейковых Драгерах.

Вчера 21:22
6
просмотров
Надвигается человекопад: в Днепре предупредили об опасных погодных условиях
Надвигается человекопад: в Днепре предупредили об опасных погодных условиях

В Днепре 22 ноября ожидается гололедица.

Вчера 20:44
3
просмотров
Покушение на убийство из-за долгов: на Днепропетровщине произошли кровавые разборки
Покушение на убийство из-за долгов: на Днепропетровщине произошли кровавые разборки

В Синельниковском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Вчера 20:01
4
просмотров
В Днепре скончался известный врач-анестезиолог
В Днепре скончался известный врач-анестезиолог

В Днепре на 68-м году жизни скончался известный анестезиолог Сергей Куликов.

Вчера 19:27
9
просмотров
В Днепре без отопления остался один из жилмассивов
В Днепре без отопления остался один из жилмассивов

В Днепре жилой массив Тополь остался без отопления.

Вчера 18:35
22
просмотров
В Днепре завелся «троллейбусный мститель», который бьет окна в транспорте: детали
В Днепре завелся «троллейбусный мститель», который бьет окна в транспорте: детали

В Днепре завелся троллейбусный мститель.

Вчера 18:16
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх