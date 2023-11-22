Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые

Российские оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.

Так, с вечера россияне четыре раза били по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

К сожалению, ранены двое мужчин – 61 и 37 лет. Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены 8 частных домов, гараж, авто, газопровод, линии электропередач – без света остались более 1200 семей.

Ударил агрессор и по Марганецкой громаде. Там обошлось без пострадавших.

Враг атаковал область и беспилотниками — защитники с ПВК «Схід» сбили три шахеда — один вчера вечером и два ночью.

БПЛА уничтожили над Синельниковским и Каменским районами, – отметил Лысак.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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