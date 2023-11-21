Надвигается человекопад: в Днепре предупредили об опасных погодных условиях

В Днепре 22 ноября ожидается гололедица.

По информации Укргидрометцентра, 22 ноября на территории Днепра и области ожидается гололед.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявили по всей Украине.

22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. И уровень опасности желтый. Кроме этого, возможно, будет снижаться в течение дня, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

Обратить внимание на предупреждение синоптиков стоит не только водителям, но и пешеходам, ведь на улице уже подмерзает позавчерашний снег, который успел подтаять. Так что вполне возможно, что завтра в Днепре будет очередной человекопад.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: