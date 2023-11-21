В Днепре скончался известный врач-анестезиолог

Печальное известие сообщили коллеги Сергея Борисовича из Слобожанской центральной больницы.
Сердце врача остановилось 20 ноября на 66 году жизни. Последние годы работал анестезиологом ВАИТ коммунального учреждения «Слобожанская центральная больница» Слобожанского поселкового совета.
Свою трудовую деятельность Сергей Борисович начал в 1979 году в областной больнице Мечникова, где работал до 2007 года. Около 16 лет врач посвятил работе в Слобожанской центральной больнице, тогда еще Днепропетровской ЦРБ.
Жизненный путь Сергея Борисовича Куликова – образец высокого профессионализма, человечности и добропорядочности. Во всей его деятельности прослеживается приверженность избранной еще на заре становлению специальности. Он внес неоценимый вклад в работу анестезиологического сообщества не только нашего региона, но и всей Украины. Неуемная боль и тоска на сердце. Светлая память нашему коллеге, товарищу, мужу, отцу, дедушке. С нами плачет все медицинское сообщество, — говорится в сообщении.
Проститься с Сергеем Борисовичем можно будет 22 ноября 01:00 на площадке возле СМЕ (ОЛ Мечникова). В 11:00 процессия отправится на Сурско-Литовское кладбище, где состоится панихида и прощание.
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