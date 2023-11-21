В Днепре демонтировали аварийные колонны, которые строили пленные немцы 77 лет назад

В Днепре были демонтированы аварийные колонны.

Недавно жители Днепра пожаловались на аварийные колонны, которые мешали ходить жителям двухэтажного дома по улице Орловской, 37. Как рассказали горожане, две каменные колонны были в ужасном состоянии и могли в любой момент упасть людям на голову. Ситуацию усложняло то, что местные не могли обойти их, ведь это был едва ли не единственный путь за пределы дворика.

Жители дома отметили, что эти колонны были частью деревянного забора, построенного пленными немцами еще в 1946 году — то есть 77 лет назад.

Сейчас создалась реальная угроза жизни для каждого жителя дома, вынужденного проходить между этими колоннами, которые в любой момент могут обрушиться на головы проходящих людей — написала днепрянка Нина в обращении в Общественный совет Днепра.

На днях колонны и остатки забора убрали сотрудники КП Благоустройство.

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