Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россия снова терроризировала Никопольщину: враг бил по району из тяжелой артиллерии

Россия снова терроризировала Никопольщину: враг бил по району из тяжелой артиллерии

Сегодня 08:22
просмотров

В ночь на 21 января российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Новости Днепра про Россия снова терроризировала Никопольщину: враг бил по району из тяжелой артиллерии

Враг бил по району из тяжелой артиллерии, обстреляв Мировскую громаду. Об этом сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале

«Не была спокойной ночь для жителей Никопольщины, россияне снова терроризировали местных жителей… Выпустили около десяти снарядов», — уточнил он. 

К счастью, никто из мирного населения не пострадал. Последствия атаки выясняются.

В других районах области, как отметил Лукашук, ночь прошла спокойно — ситуация во всех громадах области контролируется.

Читайте также:

Новости Днепра про Россия снова терроризировала Никопольщину: враг бил по району из тяжелой артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Россия снова терроризировала Никопольщину: враг бил по району из тяжелой артиллерииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен
    Новости Днепра
    14.01.2023 17:22
    Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен

    Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку, которую нанесла Россия…

    Люди кричат из-под завалов: в сети показали жуткое видео с места попадания российской ракеты в Днепре
    Новости Днепра
    14.01.2023 17:06
    Люди кричат из-под завалов: в сети показали жуткое видео с места попадания российской ракеты в Днепре

    14 января на жилой дом в Днепре, где жили мирные…

    В результате ракетного удара в Днепре пострадали по меньшей мере 10 человек, из которых двое — дети: новые фото с места событий
    Новости Днепра
    14.01.2023 16:49
    В результате ракетного удара в Днепре пострадали по меньшей мере 10 человек, из которых двое — дети: новые фото с места событий

    14 января Россия атаковала Днепр ракетами, одна из которых попала…

    Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии
    Новости Днепра
    14.01.2023 08:51
    Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии

    Ночью 14 января российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из…

    Последние новости

    Как будет работать 14 января электротранспорт Днепра: графики и маршруты
    Как будет работать 14 января электротранспорт Днепра: графики и маршруты

    В субботу, 21 января, в Днепре будут работать технические рейсы.

    Сегодня 08:40
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Упала и не могла идти: в Днепропетровской области бабушка ночевала в поле
    Упала и не могла идти: в Днепропетровской области бабушка ночевала в поле

    В Синельниковском районе 84-летняя женщина вышла на прогулку и пропала.

    Вчера 22:00
    просмотров
    35 людей в Днепре заразились коронавирусом за сутки
    35 людей в Днепре заразились коронавирусом за сутки

    В Днепре за сутки зафиксировано 35 случаев заболевания COVID-19.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    Луна подойдет к Земле ближе всего почти за 1000 лет
    Луна подойдет к Земле ближе всего почти за 1000 лет

    В субботу, 21 января, жители Земли смогут наблюдать рекордное новолуние. Спутник Земли подойдет к ней на самое близкое расстояние, на котором он находился в период новолуния, за 992 года.

    Вчера 20:30
    просмотров
    «Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога
    «Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога

    В боях с россиянами погиб Александр Онищенко с позывным «Халк». Герой был родом из Кривого Рога.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб
    Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб

    Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Также враг наращивает интенсивность применения авиации.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета
    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Вчера 18:57
    1
    просмотров
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению

    В жилом доме на Победе, разрушенном российской ракетой, 97 квартир не подлежат восстановлению. Инспекторы проверяют остальные квартиры.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe

    В октябре к нам обратилась девушка, которая утверждала, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

    Вчера 18:24
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх