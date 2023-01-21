Россия снова терроризировала Никопольщину: враг бил по району из тяжелой артиллерии

Враг бил по району из тяжелой артиллерии, обстреляв Мировскую громаду. Об этом сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
«Не была спокойной ночь для жителей Никопольщины, россияне снова терроризировали местных жителей… Выпустили около десяти снарядов», — уточнил он.
К счастью, никто из мирного населения не пострадал. Последствия атаки выясняются.
В других районах области, как отметил Лукашук, ночь прошла спокойно — ситуация во всех громадах области контролируется.
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