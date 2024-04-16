Энергетики вернут свет для 15 тысяч семей на Днепропетровщине до конца дня

Энергетики обещают вернуть свет для 15 тысяч семей в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
К концу дня энергетики обещают вернуть свет во все дома области. В результате непогоды по информации от ДТЭК в Днепропетровской области повреждены сети и высоковольтное оборудование, — говорится в сообщении руководителя ДОР.
Коммунальщики работали в сложных условиях ночью и смогли вернуть свет для 33 тысяч семей.
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