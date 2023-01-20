Вместо Пушкина: в Днепре предлагают установить памятник Лесе Украинке на одноименном проспекте

В Днепре продолжают избавляться от названий и объектов, связанных с россией, советским союзом и российской империей.

Так, недавно в Днепре переименовали проспект Пушкина – теперь он носит имя Леси Украинки, украинской писательницы, переводчицы и культурного деятеля.

Позже на этом же проспекте демонтировали памятник Пушкину. Сейчас он хранится на территории КП «Зооконтроль».

Теперь же местные жители предлагают установить на проспекте памятник Лесе Украинке.

Соответствующая петиция появилась на сайте городских петиций.

Автор – Сергей Тютюнник – отметил:

Просим местных жителей подписать эту петицию, а городские власти – поддержать нашу инициативу и увековечить память о выдающейся украинской поэтессе открытием скульптурной композиции в ее честь.

У горожан есть еще 87 дней, чтобы поддержать эту инициативу. В настоящее время петицию подписали 47 человек из 3000 необходимых.

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