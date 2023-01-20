Поступление-2023: будут ли выпускники школ Днепра в этом году сдавать ВНО

Для выпускников проведут национальный мультипредметный тест – в усовершенствованном формате.
Модель вступительной кампании в заведения высшего образования была презентована сегодня МОН совместно с профильным комитетом парламента и УЦОКО.
Как рассказал министр образования Сергей Шкарлет, для обеспечения безопасности тест выпускники будут сдавать в один день.
Национальный мультипредметный тест будет предусматривать задания по трем предметам: обязательно – украинский язык и математика, один на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Для сдачи теста будет отведено 180 минут, которые поступающий сможет распределить по своему усмотрению. Содержание заданий будет полностью соответствовать программе ВНО.
НМТ снова будут проводить в две сессии – основную и дополнительную. Регистрация на НМТ будет стартовать в апреле. Основная сессия будет проходить в июне, дополнительная – в июне-июле. Конкретные даты пока не называются. В дополнительной сессии смогут принять участие поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.
Выпускники, временно находящиеся за границей, но желающие получить высшее образование в Украине, смогут сдать НМТ в специально созданных экзаменационных центрах во многих странах мира, отметил глава министерства.
При принятии решения относительно формата вступительных экзаменов в этом году для нас ключевыми были пожелания и позиция выпускников, их родителей, интересы высшего образования, работодателей и государства в целом. Ожидаем в ближайшее время внесение правительственного законопроекта в парламент, – добавил Шкарлет.
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