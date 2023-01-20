Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe

В октябре к нам обратилась девушка, которая утверждала, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

По словам днепрянки, она приобрела его у LeSilpo на Екатеринославском бульваре, а когда начала есть, то почувствовала что-то твердое на зубах. Оказалось, что это кусочек металла. Девушка сказала, что звонила производителю, однако оператор сбросила звонок, как только клиентка рассказала, в чем проблема. Позже стало известно, что девушка проглотила кусочек металла. Она обратилась в больницу. Медики сделали рентген и обнаружили обломок в желудке (3 мм).

После публикации новости производитель батончиков написал нам, чтобы прокомментировать эту ситуацию. В компании отметили, что никаких обращений по качеству продукции от днепрянки не поступало. Но добавили, что начато внутреннее расследование. Но с его результатами нам так и не удалось ознакомиться, хотя мы просили об этом пресс-службу компании.

Недавно стало известно, что Госпродпотребслужба Днепропетровской области провела собственное расследование. Оказалось, что в состав батончика попало лезвие ножа. Комиссия Госпродпотребслужбы выявила немало нарушений, в том числе несоблюдение санитарных норм, неправильное хранение продуктов и работа персонала без спецодежды. Список всех нарушений – на фотографии ниже.

Инспекция обязала компанию приостановить производство батончиков под этой торговой маркой на две недели – с 13 по 26 января. В течение 10 рабочих дней изготовитель обязан устранить все несоответствия, которые нашла комиссия. Если компания не устранит выявленные проблемы, все материалы передадут в суд.

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