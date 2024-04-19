6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью

Ребенка чудом удалось вернуть к жизни, а вот все его родные – погибли.

Утром 19 апреля кроме Днепра ракетами атаковали Синельниково. Под удар попал частный сектор. Уничтожены несколько домов, разрушены еще несколько десятков сооружений.

В одном из разрушенных домов погибла целая семья – бабушка, мама, 14-летняя девочка и ее 8-летний братик. В живых остался только самый младший из семьи — 6-летний мальчик. Сначала сообщалось, что малыш тоже погиб, но потом выяснилось, что ребенка смогли вернуть к жизни в больнице Днепра.

Мальчик в тяжелом состоянии, однако есть надежда, что он выкарабкается. О трагедии, которую трудно постигнуть рассказал председатель облсовета Николай Лукашук. По его словам, отец малыша умер еще год назад, а сегодня он потерял остальную семью.

Ребенок сейчас находится в областной больнице. У него осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение мозга. Состояние малыша стабилизировали, его жизни уже ничего не угрожает.

Известно, что у мальчика есть родственники по отцовской линии — это родная тетя, которой уже сообщили трагическое известие. Женщина планирует оформить опекунство над малышом.

Нет слов, которые могли бы описать этот ужас, злость и отчаяние. Каждый российский военный преступник, причастный к террору против украинцев, понесет справедливое наказание, — пишет Лукашук.

На руинах дома остались собаки, чудом оставшиеся в живых.

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