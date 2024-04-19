6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью

Утром 19 апреля кроме Днепра ракетами атаковали Синельниково. Под удар попал частный сектор. Уничтожены несколько домов, разрушены еще несколько десятков сооружений.
В одном из разрушенных домов погибла целая семья – бабушка, мама, 14-летняя девочка и ее 8-летний братик. В живых остался только самый младший из семьи — 6-летний мальчик. Сначала сообщалось, что малыш тоже погиб, но потом выяснилось, что ребенка смогли вернуть к жизни в больнице Днепра.
Мальчик в тяжелом состоянии, однако есть надежда, что он выкарабкается. О трагедии, которую трудно постигнуть рассказал председатель облсовета Николай Лукашук. По его словам, отец малыша умер еще год назад, а сегодня он потерял остальную семью.
Ребенок сейчас находится в областной больнице. У него осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение мозга. Состояние малыша стабилизировали, его жизни уже ничего не угрожает.
Известно, что у мальчика есть родственники по отцовской линии — это родная тетя, которой уже сообщили трагическое известие. Женщина планирует оформить опекунство над малышом.
Нет слов, которые могли бы описать этот ужас, злость и отчаяние. Каждый российский военный преступник, причастный к террору против украинцев, понесет справедливое наказание, — пишет Лукашук.
На руинах дома остались собаки, чудом оставшиеся в живых.
Читайте также:
Автор:
В Каменском на Днепропетровщине выращивают гигантских бабочек.
К сожалению, это все утешительные новости в настоящее время.
Нахального грабителя задержали в Желтых Водах.
Житель Кривого Рога убил свою мать.
В Каменском на Днепропетровщине выращивают гигантских бабочек.
В Днепре подросток ограбил мужчину.
Президент посетил место ракетного удара в Днепре.
Островки безопасности появятся на Соколе.
В Днепре из-под завалов вытащили тело женщины, еще одного человека ищут.
В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей волосы.
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру сотрудника ДНУ.
В Днепре на улице Мандрыковской разрушился дом, стоявший здесь с 1885 года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!