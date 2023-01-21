Росія знову тероризувала Нікопольщину: ворог бив по району з важкої артилерії

Ворог бив по району з важкої артилерії, обстрілявши Мирівську громаду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.
“Не була спокійною ніч для жителів Нікопольщини, росіяни знову тероризували тамтешніх мешканців… Випустили близько десяти снарядів”, – уточнив він.
На щастя, ніхто з мирного населення не постраждав. Наслідки атаки з’ясовуються.
В інших районах області, як зауважив Лукашук, ніч минула спокійно – ситуація у всіх громадах області контрольована.
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