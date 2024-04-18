Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрыв

Сегодня 11:06
просмотров

Очень громкий день в Днепре.

Новости Днепра про Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрыв

В Днепре в третий раз через час слышны мощные взрывы.

Глава облсовета Николай Лукашук предупреждает об опасности.

Угроза сохраняется. Будьте в укрытиях! Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! – написал Лукашук в своем телеграмме.

Тревога началась в 10:18, после чего в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики с Востока. Впоследствии раздался первый взрыв. По состоянию на 11.04 угроза сохраняется.

Официальной информации о жертвах или разрушениях пока нет.

По возможности оставайтесь в укрытиях или хотя бы подальше от окон.

В Воздушных силах ВСУ в 11:12 сообщили, что ракетные обстрелы с Востока продолжаются.

Читайте также:

Новости Днепра про Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрывУкраїнська Новости Днепра про Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрывРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепровском районе горели торговые павильоны
    Новости Днепра
    Сегодня 09:55
    В Днепровском районе горели торговые павильоны

    Сегодня рано утром в Днепровском районе произошел пожар.

    В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков
    Новости Днепра
    Сегодня 09:36
    В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

    В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.

    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом
    Новости Днепра
    Сегодня 08:57
    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом

    В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.

    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками
    Новости Днепра
    Сегодня 07:59
    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

    Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.

    Последние новости

    В Днепровском районе горели торговые павильоны
    В Днепровском районе горели торговые павильоны

    Сегодня рано утром в Днепровском районе произошел пожар.

    Сегодня 09:55
    9
    просмотров
    В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков
    В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

    В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.

    Сегодня 09:36
    2
    просмотров
    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом
    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом

    В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.

    Сегодня 08:57
    4
    просмотров
    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками
    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

    Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.

    Сегодня 07:59
    1
    просмотров
    Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд
    Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд

    Нападающий "Жироны" Артем Довбик побил выдающийся бомбардирский рекорд.

    Сегодня 06:45
    3
    просмотров
    Погода на 18 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь
    Погода на 18 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату
    Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату

    Украину немного "поморозит".

    Вчера 21:53
    9
    просмотров
    Пламем охватило со 2-го по 5-этажи: в Первотравенске произошел серьезный пожар
    Пламем охватило со 2-го по 5-этажи: в Первотравенске произошел серьезный пожар

    В Першотравенске тушили масштабный пожар.

    Вчера 21:27
    10
    просмотров
    Обворовавший «Аврору» житель Павлограда избил продавщиц, которые хотели его остановить
    Обворовавший «Аврору» житель Павлограда избил продавщиц, которые хотели его остановить

    В Павлограде на Днепропетровщине будут судить грабителя, избившего продавщиц.

    Вчера 20:49
    2
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы
    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы

    На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.

    Вчера 20:12
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх