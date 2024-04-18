Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрыв

В Днепре в третий раз через час слышны мощные взрывы.
Глава облсовета Николай Лукашук предупреждает об опасности.
Угроза сохраняется. Будьте в укрытиях! Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! – написал Лукашук в своем телеграмме.
Тревога началась в 10:18, после чего в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики с Востока. Впоследствии раздался первый взрыв. По состоянию на 11.04 угроза сохраняется.
Официальной информации о жертвах или разрушениях пока нет.
По возможности оставайтесь в укрытиях или хотя бы подальше от окон.
В Воздушных силах ВСУ в 11:12 сообщили, что ракетные обстрелы с Востока продолжаются.
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