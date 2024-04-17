Украиной стремительно распространяется опасная болезнь: какая ситуация с коклюшем на Днепропетровщине

Ситуация с коклюшем на Днепропетровщине полностью контролируется, сообщает председатель облсовета Николай Лукашук.
В течение 2024-го в нашей области зарегистрировано только 5 случаев коклюша. Все больные – дети. Трое из них заболели в Каменском и по одному – в Першотравенске и Терновке.
Кашлюк смертельно опасен для детей, которым не исполнилось года, поэтому врачи советуют прививать малышей. Необходимая вакцина в области имеется в достаточном количестве.
Как отмечают в Минздраве, коклюш распространяется по стране именно из-за недостаточного уровня прививок. Только за 2 месяца 2024 года в Украине этой болезнью заболели 515 человек. А в прошлом году за аналогичный период таких больных было всего 27. То есть рост в 19 раз.
Заболеваемость ОРВИ в Днепропетровской области ниже эпидемического порога на 53,6%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10,1%.
Меньше и случаев COVID-19 – на 9,4%.
С начала эпидемического сезона – 2023/2024 ОРВИ переболело 8,9% населения области. Зарегистрировано 90 летальных исходов от COVID-19 и 1 – в результате гриппа.
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