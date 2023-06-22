Россия планирует террористический акт на Запорожской АЭС с выбросом радиации, – Зеленский

Они все подготовили для этого.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все. Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать, – написал президент.
Напомним, ранее мы писали, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Также Подоляк рассказал, может ли россия подорвать Запорожскую АЭС.
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