У Дніпрі з гаража викрали два мотоцикли та скутер: потрібна допомога

У Дніпрі з гаража на вулиці Національної Гвардії (раніше – Уральська) викрали два мотоцикли та скутер. Інцидент трапився у ніч на 20 або 21 червня.
Про це повідомили у групі “МотоДТП Дніпро”.
На момент крадіжки в гаражі знаходилися:
Honda NC750S, 2014 року, AE5282JA, білого кольору (на транспорті є подряпина на передньому крилі справа, а також встановлений рейстайлінговий глушник);
Yamaha Fazer FZ6S, 2005 року, AE4793AB, чорного кольору;
Honda Silver Wing 400, 2003 року, AE5293JA (встановлений подовжувач вітрового скла, на фото скутер зі старим номером та без подовжувача).
Транспортні засоби та причетних до злочину оголосили в розшук. Тому, якщо у вас є інформація про викрадений транспорт чи причетних до злочину осіб, повідомте про це за телефоном: (096) 000-64-64, Юрій.
У поліції факт події журналісту dnepr.info підтвердили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.
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