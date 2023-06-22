У Дніпрі юнак випив велику кількість алкоголю та антидепресантів: що з ним зараз

У Дніпрі 20-річний хлопець отруївся, випивши велику кількість алкоголю та антидепресантів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив медик Владислав Боднюк.

Днями до станції екстреної допомоги надійшов виклик від схвильованої жінки. Вона розповіла, що її син випив велику кількість алкоголю та антидепресантів. Хлопець вжив весь блістер таблеток.

На місце відправилася реанімаційна бригада. Під час огляду хлопець був у свідомості, але міг знепритомніти в будь-який момент. Постраждалий встиг сказати назву та кількість випитих таблеток, тому медики змогли надати необхідну допомогу.

З діагнозом гостре отруєння лікарськими засобами хлопця забрали до лікарні.

Кількість стресових ситуацій, з якими щодня стикається кожен із нас, досить велика. Хтось справляється самостійно, комусь допомагають психологічні тренінги, деяким потрібна медикаментозна допомога. Та на жаль, не завжди ліки, виписані пацієнту, вживаються належним чином. Молодь починає з ними експериментувати шляхом змішування з алкоголем. Застосування будь-яких лікарських засобів — є відповідальним вчинком кожного, хто їх приймає. Бережіть своє здоров’я, – попереджають медики.

Нагадаємо, раніше медики рятували чоловіка, який зламав хребет, впавши з черешні.

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